Comissões, bónus e mais-valias: Sporting detalha negócios de Bruno Fernandes e Sporar

O Sporting enviou à CMVM alguns detalhes relativamente às operações com jogadores no mercado de janeiro, confirmando os valores que foram sendo adiantados na altura. Relativamente a Bruno Fernandes, cuja transferência rendeu aos leões 55 milhões de euros, com possibilidade de chegar aos 80 M€, a SAD mantém 10 por cento de uma eventual mais-valia futura. A Sociedade revelou ainda que pagou 5,5 M€ em comissões à Gestifute e Positionumber, não especificando quanto foi para cada uma.





Relativamente a Andraz Sporar, o Slovan Bratislava também ficou com 10 por cento de uma futura mais-valia, tendo o Sporting pago 500 mil euros em comissão à empresa AR Sport Management. Comotinha adiantado, o avançado esloveno custou aos verde e brancos 6 M€ (com 600 mil por bónus, ou objetivos) pela totalidade do passe.Nota ainda para Carlos Jatobá, médio brasileiro que foi cedido ao Clube Regatas Brasil até dezembro deste ano.