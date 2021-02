"Como cresceste, miúdo": os elogios à exibição de Palhinha no FC Porto-Sporting

A boa época de João Palhinha está à vista de todos e ainda sábado no FC Porto-Sporting (0-0) se apresentou em grande plano. O médio, considerado por Record como a figura do jogo (nota 4), viu a sua exibição ser coroada com muitos elogios, nomeadamente nos comentários à publicação que fez no Instagram após o final da partida no Dragão.





"Ambicionávamos bem mais do que um empate, contudo ainda falta um longo caminho pela frente ! Uma palavra de agradecimento a todo o apoio que nos fizeram sentir até ao Norte. Vamos Sporting", considerou. Perante isto Jovane respondeu "Hércules" e Piccini, ex-jogador dos leões, acrescentou: "Como cresceste, miúdo".Em declarações ainda no Dragão, o médio já deixara uma mensagem de prudência e sobre a sua exibição referiu: "Faço o meu trabalho todos os dias. Estou preocupado em evoluir cada vez mais. Tenho muitos objetivos para alcançar. O mister Rúben tem-me ajudado muito no crescimento e a é ele que tenho de estar agradecido por toda a atenção e oportunidades que me tem dado", concluiu.Na conferência de imprensa, Rúben Amorim também falou de Palhinha: "Dei-lhe o guião da maturidade e da diferença de quatro anos. Jorge Jesus utilizou o Palhinha de há quatro anos, eu utilizo o Palhinha de agora. O mérito é do Palhinha, que cresceu desta forma. Eu digo ao Palhinha muitas vezes que ele é muito bom sem bola e com bola. Mais do que técnico-tático, eu meto na cabeça do Palhinha que ele é um jogador especial."