Como ficam as contas do Sporting na luta pela Liga Europa e Liga dos Campeões

Com a vitória frente ao Gil Vicente (2-1), o Sporting cimentou o terceiro lugar do campeonato. Os leões beneficiaram da derrota do Sp. Braga frente ao Rio Ave e aumentaram para cinco os pontos de vantagem sobre os minhotos. Mas o leão também pode continuar a pensar no segundo lugar (que dá acesso à 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões), ainda que seja um objetivo muito difícil de atingir.





O Sporting tem neste momento menos nove pontos que o Benfica. Isto quando há ainda 15 em disputa até ao final do campeonato. As duas equipas, inclusivamente, defrontam-se na última jornada, no Estádio da Luz.Mesmo a conquista do título continua a ser matematicamente possível. Mas para isso teria de se assistir a um verdadeiro descalabro por parte do FC Porto. Os dragões têm neste momento mais 15 pontos que o Sporting, precisamente os que estão em disputa. As duas equipas defrontam-se na 32ª jornada, no Estádio do Dragão, e os leões ainda podem inverter o confronto direto negativo que têm neste momento, fruto da derrota caseira (1-2) no clássico da primeira volta.