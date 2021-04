Como o Sporting foi ilibado no Cashball: o que diz o despacho de arquivamento

O despacho de arquivamento do processo Cashball - que iliba André Geraldes das acusações de corrupção - conclui também que não houve quaisquer indícios de crime por parte do Sporting e da SAD, que, refira-se, não foram pronunciados, algo que era público desde novembro do ano passado. No documento, a que Record teve acesso, o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) não estabelece qualquer ligação entre os três acusados - o denunciante Paulo Silva, o empresário João Gonçalves e o ex-funcionário dos leões Gonçalo Rodrigues - e o clube leonino neste processo.





"Sobressai um vazio probatório quanto à heterodeterminação do comportamento que se imputará ao arguido Gonçalo Esteves Rodrigues, fora do acordo estabelecido com os arguidos João Mira Gonçalves e Paulo Farto da Silva, concretamente o envolvimento de responsáveis de direito ou de facto da Sporting SAD. Desse vazio probatório há que chegar à conclusão da insuficiência de indícios que conduzam à imputação ao Sporting ou à SAD de crimes de corrupção ativa, cometidos no seu interesse. Porque se existem indícios suficientes de que a atuação concertada dos arguidos foi realizada no interesse daquelas pessoas coletivas, já não ocorre consistência probatória que, nos termos legais, possa dizer que o foi em nome daquelas pessoas coletivas e em decorrência da vontade delas", refere o Ministério Público.Concretamente em relação a Gonçalo Rodrigues, ex-funcionário do Sporting, o MP refere que "não resultou da prova recolhida que exercesse qualquer poder de facto de controlo da atividade da SAD ou de determinado setor da atividade da SAD."Relativamente ao ex-diretor geral dos leões, o MP adianta que mesmo que lhe fossem imputados comportamentos delitivos, "a sua função na SAD não lhe atribuía posição de liderança no seu seio, não sendo membro de órgão, representante, ou pessoa com autoridade para exercer o controlo da atividade da SAD."