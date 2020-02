Comunicado da mesa da AG do Sporting

O Sporting divulgou esta manhã um comunicado da Mesa da AG.





"O Sporting Clube de Portugal vem por este meio divulgar o seguinte comunicado da Mesa da Assembleia Geral do clube: é totalmente falsa a notícia de capa do jornal A Bola.Tal como anunciado anteriormente, a decisão da Mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal será divulgada dia 11 e, seguramente, será por unanimidade.O Sporting Clube de Portugal acrescenta que na véspera de um clássico entre o FC Poto e SL Benfica e depois da publicação de uma investigação que, alegadamente, envolve os dois clubes, a Bola foi fiel ao seu passado histórico de tentativas de causar confusão e desinformação no universo do Sporting Clube de Portugal. Sobre este assunto os sportinguistas sabem o que fazer: ignorar o que leem no jornal a Bola".