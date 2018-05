O conteúdo do comunicado do Grupo Stromp que apelava à demissão de Bruno de Carvalho não recolheu a unanimidade dos seus membros. Há elementos deste grupo que mantêm o apoio ao atual presidente, e não subscrevem (na íntegra) o documento divulgado na passada quarta-feira.Este problema será debatido internamente na próxima reunião, agendada para terça-feira. Dado o delicado momento vivido no clube, o Grupo Stromp não pretende originar mais um foco de instabilidade.