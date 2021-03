Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Concerto de 235 mil euros: danos no relvado de Alvalade levam a ação no tribunal SAD do Sporting avança com ação contra a promotora ‘Everything Is New’ e a seguradora ‘Ageas Seguros’





AC/DC foi a última banda a atuar em Alvalade

• Foto: MIGUEL BARREIRA