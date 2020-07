Condutor que atropelou mortalmente atleta do Sporting identificado pela PSP no local

O condutor do atropelamento que vitimou Ana Oliveira, basquetebolista da equipa de sub-19 do Sporting, na sexta-feira, em Campo Grande, Lisboa, foi identificado no local pela Polícia de Segurança Pública (PSP), tendo sido ainda submetido aos testes feitos por esta força policial. A informação foi avançada esta segunda-feira pelo Público.





No momento do incidente, Ana Oliveira passeava na companhia de Teresa Domingos, colega de equipa, tendo sido atropelada por um carro. O alerta foi dado por volta das 20 horas de sexta-feira, tendo a jovem de apenas 16 anos sido imobilizada pela equipa de INEM no local e posteriormente transportada para o Hospital de Santa Maria, onde permaneceu internada nos Cuidados Intensivos daquela unidade hospitalar até à tarde de sábado, mas acabou por não resistir aos ferimentos.