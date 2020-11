Conferência de imprensa e flash-interview da Taça de Portugal sem Rúben Amorim

Ao contrário do que tem acontecido nos jogos da Liga, hoje não será Rúben Amorim (mas sim Emanuel Ferro) a fazer a antevisão do encontro com o Sacavenense.

O facto nem é novo no Sporting, uma vez que na época passada aconteceu o mesmo com Silas, quando os leões defrontaram o Alverca, e tem a ver com a questão das habilitações. O regulamento específico da Taça de Portugal estabelece claramente que a presença nas conferências de imprensa e na flash-interview após o jogo deve ser assegurada pelo “técnico principal”, posição que, no papel, é preenchida por Emanuel Ferro, uma vez que Amorim ainda não tem o 4º nível do curso de treinador, ou UEFA Pro (que deverá obter no final desta temporada). “ Nos casos em que exista flash interview e conferências de imprensa, o treinador principal encontra-se obrigado a participar na sua realização ou, caso tenha sido expulso do jogo, tal obrigação recai sobre o treinador adjunto”, determina o regulamento.

Em condições ‘normais’, Amorim poderia falar aos jornalistas na zona mista, como fez Silas há um ano, mas esse espaço também não existirá amanhã, devido às restrições decorrentes da pandemia.