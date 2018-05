Jesus: «Lance do Bas Dost é exemplo de como estava a equipa em termos emocionais»

Marcelo Rebelo de Sousa ampara Jesus e jogadores do Sporting

Jorge Jesus surgiu na sala de imprensa do Jamor após a derrota (2-1) do Sporting na Taça de Portugal, diante do Aves, e fez apenas uma curta declaração, onde recordou que a equipa entrou em campo afetada psicologicamente pelo ataque de que foi alvo na Academia, que considerou um "filme de terror"."Queríamos vencer esta taça. A forma como o estádio estava, verde, foi um exemplo dos nossos adeptos. Semana muito complicada, que parecia um filme de terror. Quero agradecer aos jogadores por terem alguma capacidade emocional para jogar. Lance do Bas Dost é o exemplo de como esta equipa estava. Tecnicamente não podes comentar este jogo, esse fator não conta, conta apenas o lado emocional. Isso foi fundamental para que a equipa não tivesse jogado como é capaz. Parabéns aos vencedores, que não teve nada a ver com isto", disse o treinador leonino, que em seguida abandonou o espaço, não respondendo a qualquer questão.