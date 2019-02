Confirmadas mudanças na lista de inscritos do Sporting na Liga Europa

O Sporting inscreveu na Liga Europa três dos cinco reforços garantidos no mercado de inverno, segundo dados esta terça-feira revelados pela UEFA no seu site oficial, que confirmam as informações adiantadas porem tempo oportuno.Assim, de acordo com o organismo que tutela o futebol europeu, os leões integram Luiz Phellype, Cristian Borja e Tiago Ilori na sua lista de inscritos, deixando de fora o costa-marfinense Idrissa Doumbia e ainda o equatoriano Gonzalo Plata.Em sentido inverso, saem da lista seis jogadores, sendo que dois deles ainda fazem parte dos quadros leoninos. O grande destaque neste particular é Rodrigo Battaglia, médio argentino a cumprir recuperação após uma grave lesão sofrida em novembro, o qual se junta a Elves Baldé. Quanto às restantes saídas, são as de Emiliano Viviano, Carlos Mané, Tiago Djaló e Daniel Bragança.