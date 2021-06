Confirmado bónus por Marcos Acuña

O Relatório e Contas da SAD do Sporting relativo ao 3º trimestre, divulgado no início da semana, confirma um encaixe adicional com a transferência de Marcos Acuña para o Sevilha em setembro de 2020. "À data já foram concretizados 0,75 milhões de euros elevando o valor realizado para os 11,25 milhões de euros", lê-se no documento.





Comonoticiou a 26 de abril, os leões asseguraram 500 mil euros via qualificação do clube andaluz para a Champions e mais 250 mil por presenças do argentino na equipa. Acuña rendeu no imediato aos cofres do Sporting 10,5 milhões de euros. Ficaram, no entanto, contratualizados valores variáveis até ao máximo de 2 milhões de euros, uma metade por apuramentos do Sevilha para a Champions (duas vezes 500 mil euros) e outra por jogos efetuados (250 mil euros por cada série de 25).