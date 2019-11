Confirmado: Frederico Varandas recebe Stromp para dirigente do ano

O Grupo Stromp divulgou, num comunicado publicado no site do Sporting, todos os vencedores dos prémios que serão entregues na gala, que deverá ocorrer no próximo dia 18 de dezembro.Ao todo serão entregues 41 galardões, 14 por escolha do grupo e 27 por inerência, devido aos títulos europeus e mundiais conquistados pelo Sporting e pelos seus atletas ao serviço de Portugal.Entre os galardoados, como Record avançou em momento oportuno, confirma-se o prémio de dirigente do ano para Frederico Varandas.No comunicado, o Grupo Stromp a "polémica" em torno da atribuição dos prémios, "b«em como as falsidades que foram propaladas, nomeadamente quanto a pretensos resultados de votações efectuadas no seio do Grupo."Prémios por escolha (14)O atleta do ano: Jorge Fonseca (judo)A atleta do ano: Fernanda Silva (voleibol)Futebolista: Bruno Fernandes (futebol)Revelação: Tomás Silva (futebol) e Erick Mendonça (futsal)Academia: Joelson Fernandes (futebol)Técnico do ano: Paulo Freitas (hóquei em patins), Nuno Dias (futsal) e Pedro Soares judo)Seccionista: João Alves (hóquei em patins)Dedicação: Nelson Pereira (antigo futebolista e treinador de guarda-redes)Dirigente: Frederico Varandas (presidente do Clube e da Sporting CP, SAD)Saudade: Rui Jordão (antigo futebolista, falecido em 18 de Outubro de 2019)Especial: Jorge Maria (funcionário do Clube)Prémios por inerência (27)EuropeusEquipa feminina atletismo corta-mato – Campeã da EuropaEquipa feminina atletismo pista – Vice-campeã da EuropaEquipa masculina atletismo corta-mato – Medalha de bronzeEquipa masculina futsal – Vencedora da Champions LeagueEquipa masculina de hóquei em patins – Vencedora da Champions League e da Taça ContinentalEquipa masculina de goalball – Bicampeã da EuropaEquipa feminina de goalball – Campeã da EuropaEquipa masculina de judo – Campeã da EuropaMadjer, Belchior, Rui Coimbra e Tiago Petrony - futebol de praia – Campeões Europeus por PortugalNuno Pereira - atletismo – Campeão Europeu 1500 m sub-20Wilsa Gomes - judo – Medalha de bronze no Campeonato da Europa sub-23 (-57 kg)Diogo Carvalho - ténis de mesa – Vice-campeão Europeu por PortugalJoão Soldado - ténis de mesa adaptado – Campeão da Europa IAADS ITTAD singulares, pares e pares mistosJoão Vaz - Natação adaptada – Campeão Europeu nos 200 m bruços e mais sete medalhas conquistadas, dois recordes europeus e cinco nacionais.MundiaisÂngelo Girão - hóquei em patins - Campeão Mundial por PortugalDiogo Ganchinho - ginástica/trampolins – Vice-campeão Mundial "all around" por PortugalDiogo Abreu – ginástica/trampolins – Vice-campeão Mundial "all around" por PortugalPedro Ferreira – ginástica/trampolins – Vice-campeão Mundial "all around" por PortugalJoão Vieira - atletismo – Vice-campeão Mundial 50 km marchaNaide Gomes - atletismo – Medalha bronze salto em comprimento Campeonato Mundial 2009André Santos – kickboxing – Vice-campeão Mundial WAKO Low Kick (-63,5 kg)Ricardo Fernandes - Kickboxing – Vice-campeão Mundial WAKO Low Kick (-81 kg)Carolina Duarte - atletismo – Vice-campeã Mundial 400 m - T13Carolina Paim - atletismo – Medalha de bronze - 400 m - T20