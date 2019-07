O Aldosivi oficializou esta quarta-feira a continuação de Alan Ruiz no clube por empréstimo do Sporting.O médio, de 25 anos, já tinha representado aquele emblema na última temporada e vai agora fazê-lo por mais uma época, depois de ter estado perto de ingressar no Gimnasia, que acabou por perder a corrida. A confirmação foi dada pelo Aldosivi nas redes sociais e o jogador respondeu: "Obrigado pela confiança".Alan Ruiz tem contrato com o Sporting até 2021.