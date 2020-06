Confirmado: Sporting encaixa 9,5 milhões de euros com Matheus Pereira

Matheus Pereira vai render mais 9,5 milhões de euros aos cofres da SAD do Sporting, além dos 500 mil euros já recebidos pelo empréstimo do extremo ao West Bromwich Albion. Como Record antecipara na sua edição deste sábado, Matheus figurou esta tarde no onze dos 'baggies' o que, desta forma, acionou automaticamente a cláusula de opção de compra obrigatória no seu contrato.





Com efeito, o luso-brasileiro completou o 30º jogo a titular no empate diante do Birmingham (0-0), na 38.ª jornada do Championship.Apesar da partida especial, Matheus acabaria por ser substituído aos 85 minutos, por Kenneth Zohore.