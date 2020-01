Confirmado um jogo de castigo para Coates

O mapa de castigos sumários divulgado esta terça-feira pelo Conselho de Disciplina do FPF confirma um jogo de castigo a Sebastián Coates, depois de o central uruguaio ter visto o 5.º cartão amarelo da época na Liga, no jogo com o V. Setúbal, do passado dia 11.





Tal comoantecipou na sua edição escrita, o Sporting vai avançar de imediato com o pedido de despenalização do defesa, no sentido de tentar que Coates possa ir a jogo com o Benfica, na sexta-feira. O recurso dos leões já estava pronto e aguardava apenas a divulgação do castigo.O Sporting entende que a situação não era merecedora da exibição de cartão amarelo. O próprio Coates questionou a decisão de Tiago Martins, logo após o jogo, através das redes sociais. "Continuo a acreditar que não é falta. É uma pena perder o dérbi por isto", desabafou o camisola 4 dos leões.Em consequência do recurso do Sporting, como é prática nestes casos, O CD vai ouvir o árbitro Tiago Martins, a quem caberá a última palavra sobre uma eventual despenalização. Para que Coates possa defrontar o Benfica, Tiago Martins terá de admitir que errou ao mostrar o cartão amarelo a Coates.