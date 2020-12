Confusão no túnel em Famalicão: Varandas e Viana questionaram árbitro após final polémico

O final do jogo entre o Famalicão e o Sporting ficou marcado por uma enorme confusão à entrada no túnel com vários jogadores a discutirem.





Minutos mais tarde, quando Luís Godinho também recolheu aos balneários, foi possível ver o presidente leonino Frederico Varandas e o diretor desportivo Hugo Viana a questionarem o juiz de campo e a decisão tomada.Recorde-se que Luís Godinho já tinha estado debaixo de fogo dos dirigentes leoninos no clássico, com o FC Porto, ao reverter um penálti sobre Pote após consulta do VAR.