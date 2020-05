Congresso Leonino ainda sem data

O Congresso Leonino ter-se-ia realizado este fim de semana, nos dias 23 e 24, no Teatro Municipal Pax Julia, em Beja, contudo foi adiado pelo clube no início deste mês, "face ao contexto excecional que estamos a viver devido à pandemia de Covid-19, em consonância com as recomendações da Direção-Geral da Saúde, da declaração do estado de emergência em Portugal e em articulação com a Câmara Municipal de Beja". De resto, o evento continua sem data prevista para a sua realização, depois de já ter sido adiado em novembro último, então por falta de mobilização por parte dos sócios. A este propósito, e segundo o que está disposto nos Estatutos do clube, sublinhe-se que o congresso é obrigatório, com uma periodicidade de quatro em quatro anos, em território nacional ou internacional.