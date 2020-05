Conheça as novas regras de segurança em Alcochete

O plantel leonino vai voltar amanhã ao trabalho na Academia e, apesar da grande novidade ser o regresso de Rúben Amorim e os restantes membros da equipa técnica, foram realizadas uma série de adaptações em Alcochete que Record aqui revela.





Em primeiro lugar é preciso assinalar que na base deste regresso aos trabalhos estão os exames de despistagem à Covid-19 realizados na passada quinta-feira. Como não se registaram quaisquer casos positivos, os leões têm assim luz verde para começarem a trabalhar com um determinado número de limitações. A primeira novidade regista-se logo à entrada onde foi criado um posto de paragem obrigatória para a medição da temperatura. Só será autorizado a passar quem não apresentar sinais de febre.Os jogadores também já não terão de vir equipados de casa apesar dos balneários continuarem encerrados. Cada atleta terá agora a possibilidade de utilizar o respetivo quarto para mudar de roupa e tomar banho. Em relação ao trabalho de campo será realizado em quatro relvados que permitem o treino por setores e, desta forma, serão cumpridas as regras de distanciamento. O ginásio também foi reorganizado de forma a permitir a entrada de pequenos grupos. Convém assinalar que após a respetiva utilização todos os equipamentos serão desinfetados. Neste ponto há ainda a assinalar que as sessões de trabalho decorrerão sempre de manhã e os jogadores foram instruídos para seguirem diretamente para casa após os treinos.No refeitório também se registaram alterações de forma a impossibilitar a formação de aglomerados de pessoas. O espaço foi reorganizado de forma a assegurar que os jogadores manterão a distância social ao pequeno-almoço e todo o pessoal de apoio desta área terá obrigatoriamente de usar máscara de proteção. Em relação à alimentação, os jogadores e respetivo staff terão agora a possibilidade de levarem para casa refeições prontas que foram escolhidas pelo departamento de nutrição. Resta acrescentar que nos próximos dias só entrarão na Academia as pessoas estritamente necessárias para a realização dos treinos. Todo o pessoal de apoio que utilize os gabinetes terá sempre de usar as máscaras de proteção.