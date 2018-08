Conhecimentos de futebol e gestão marcam debate aceso entre Ricciardi e Varandas

Varandas e o atual plantel



O futuro presidente já terá o plantel fechado e treinador escolhido. Agora, em janeiro há oportunidade de fazer acertos cirúrgicos. Quais? O plantel ainda não está fechado e é prematuro avaliar. O plantel que já está, com a vinda de alguns acertos até 31, com uma boa liderança, tendo um treinador como Peseiro, com um bom suporte, é possível ter o Sporting na linha da frente. É verdade que parte atrás, mas a liga é uma maratona e já comecei muitas vezes à frente e acabei atrás.



O futuro presidente não tem tempo para perceber o que é futebol. Já tem de perceber o que é o futebol. É verdade que os rivais prepararam melhor a época, mas nos últimos anos o Sporting não perdeu o campeonato com os grandes. Temos de ser melhores.



Já tive um plantel com orçamento de 30 e tal milhões e acabámos em segundo. O ano passado tivemos orçamento de 80 milhões e o Braga acabou a roer os calcanhares. É preciso conhecer a linguagem dos treinadores e tê-los na mão. São homens, é gerir homens.





Ricciardi dá lista a Varandas



Isto é a venda de jogadores da formação no século XX. O Sporting foi obrigado a vender estes jogadores por estes preços aí.



Ricciardi e as receitas/despesas



Há aqui medidas corretas. Mas o que quero dizer é: o Sporting tem um problema estrutural que é ter receitas mais baixas porque não ganha. O tetra do Benfica deu-lhes uma subida brutal. O Sporting tem de ganhar. Todas estas medidas são óbvias, mas se não ganhar não servem para nada. Tem de haver capacidade de gestão para conseguir o que o Benfica já atingiu e nós não: ter receitas correntes superiores às despesas correntes. Mesmo com o João Mário, por que se teve de fazer isso? Porque havia sempre um resultado operacional negativo. Há que ser mais eficiente. Saber gerir. Para que as receitas cresçam é fundamental ganhar, é preciso a tal coesão que não existe, basta ver o número de candidaturas. É preciso liderança.





Varandas e a situação financeira



Ficou vincado como o Dr. Ricciardi não quer discutir a área desportiva. Eu disse que não precisávamos de investidores na ótica de capital. Ao contrário precisamos de investidores e temos na área do financiamento. Temos as ferramentas para resolver esse problema. Mas o problema é devido à péssima gestão das receitas, que vêm da performance desportiva. Temos de olhar para os nossos rivais. Temos de ter as mesmas armas deles. As receitas vêm de direitos de tv, que são iguais aos deles, participações europeias, mais-valias de jogadores e bilhética. Os rivais têm uma média de receitas de 60 a 70 milhões/ano. Temos de ser competentes. Além disto, marca, merchandising. Aqui não vi uma única medida para aumentar a receita. Há uma marca comercial que tem de ter a grandeza da dimensão desportiva e temos um projeto para isso. Melhorar a experiência do sócio, criando criação de valor para o Sporting. Temos mais de 80 experiências de sócio definidas. Os sócios têm de ser bem tratados. Temos 170 mil sócios, mas 90 mil pagantes.



Ecossistema digital: pagamento por débito das quotas. Hoje em dia a empresa da NOS simplesmente no site consegue aceder ao débito direto, uma medida básica que conseguimos fazer. Queremos medidas como: criar uma lion zone, onde há quiosques de merchandising, os sócios consumirem nas rulotes, terem uma app Sporting onde recebem uma promoção 'com um simples clique receba um bilhete para o futsal'.



Resumindo, queremos centra a gestão no sócio.







Ricciardi diz a sua prioridade



A minha primeira prioridade é conseguir o empréstimo obrigacionista em outubro, que foi adiada por Bruno de Carvalho. Varandas diz que não precisamos de investidores. Deve ser preciso o pai natal. Varandas lembra-me o Dr. Bruno de Carvalho com um curso de medicina.





Varandas aponta falhas na formação



Se calhar há interesse em manter as pessoas que estavam lá à frente. Para Ricciardi é normal um juvenil faltar 50% dos treinos e nada acontecer. Para mim não é normal que um jogador Nuno Mendes que vai à seleção, sem contrato profissional, regressa e tem imensos clubes atrás. Por acaso conseguimos segurá-lo, mas estes jogadores têm de estar blindados. Nos últimos 5 anos a área de gestão da Academia foi uma desgraça.





Qual deve ser a primeira decisão do presidente?



Ricciardi



Varandas diz banalidades que qualquer pessoa diz. Não é nada essa a função do presidente. Estou farto de organigramas. É preciso liderança e capacidade de gestão. Diz que o scouting está muito mal, quando depois vai buscar o Manuel Fernandes quando ele já está no scouting.



Diz que a formação está mal, e agora acabámos de dar 10 jogadores à seleção de sub17. Grande parte das coisas que Varandas diz já estão feitas. Transportes? O Sporting tem 3 autocarros e 4 carrinhas. Esta permanente maledicência do Sporting acho que é uma falta de maturidade. O Sporting tem imensa gente competente, é uma desvalorização dos funcionários do Sporting. É passar um atestado de incompetência.



Varandas



Restruturar o futebol profissional e formação. Temos de ter um departamento de scouting realmente profissional, com mercados de América do Sul, segunda liga francesa, etc... Prioridade? São várias. Ter um team manager que seja o parachoques do treinador. Nos últimos anos era o treinador o disciplinador da equipa e não pode ser. Team manager? É um homem formado no Sporting, o Beto. É ele que tem de resolver os problemas disciplinares, vai agilizar a máquina.



A formação é fundamental. O Sporting tem de ter uma formação ao melhor nível como era há 20 anos. Os miúdos têm de respirar Sporting.





Varandas lembra que o médico não faz o onze



Esta última intervenção demonstra a total incompreensão do futebol. O diretor clínico não escolhe a estratégia desportiva, não treina, não contrata, não escolhe o onze. Esta frase diz tudo do conhecimento.



Ricciardi lembra resultados com Varandas



Varandas esteve muitos anos no Sporitrng, conseguiu o pior resultado de sempre, sétimo lugar, o Benfica foi tetra no tempo destes vastos e profundos conhecimentos do Dr. Varandas. Até disse em Viana do Castelo que entrou nos balneários aos gritos com os jogadores.





Varandas responde



É verdade que tirei o curso de treinador mas também o de mergulho e nunca quis ser mergulhador. Muitas vezes dá-se o poder absoluto ao treinador, mas não chega. Um futebolista tem de ser muito mais do que a sua qualidade. O Sporting tem de saber formar capitães. Já trabalhei com 19 ou 20 treinadores. Jamais diria indicações técnicas de como um capitão deve estar em campo. Um treinador está ocupado com a sua função de ganhar jogos, o capitão é o porta voz dos jogadores de baixo para cima, mas é mais do que isso. Tem de ser a voz da administração, de cima para baixo.



Ricciardi e os capitães



Está enganado, há muito tempo. José Eduardo foi campeão, coisa que Varandas não foi. Conhece melhor o futebol do que Varandas. Percebo esta vontade de Varandas de ser treinador mas não estamos a discutir esse lugar. Ouvi Varandas a dizer que vai chamar os capitães de equipa e que vai discutir com eles. Isto é que é perceber de futebol? Nenhum treinador de categoria aceitaria.





Varandas e a escolha de Ricciardi (José Eduardo)



Respondendo a Ricciardi, o Paulinho é dos melhores técnicos que o Sporting tem. Jorge Jesus é tecnicamente dos melhores e uma das razões pelas quais me apoia é que referiu que eu era muito mais do que um médico e sabia tudo de futebol. Também Leonardo Jardim disse o mesmo. Chega só perceber de futebol? Não. É preciso saber liderar, criar uma estrutura e escolher as pessoas certas. Só que o Dr. Ricciardi tem um modelo onde o presidente não precisa de saber de futebol. Na minha opinião, a escolha de homem forte do futebol não é uma escolha feliz. José Eduardo está afastado do futebol há 20 ou 30 anos, desfasado do que é o futebol profissional hoje. Ricciardi escolheu um modelo B, mas mesmo esse não é feliz.





Resposta de Ricciardi



Eu acho que o Dr. Varandas está a fazer confusão entre o que deve ser o presidente de um clube em relação a outras funções. Eu não entendo que a razão principal para ser presidente seja ser especialista em futebol. Bruno de Carvalho tirou um curso de futebol como Varandas e o desastre foi total. O Paulimnho está há 25 anos, uma pessoa muito estimada, e não tem condições para ser presidente. Eu tenho uma visão para além dos aspetos mais aprofundados em relação ao futebol. Um presidente tem de gerir e ser líder, e escolher as pessoas certas.



Em relação aos candidatos concorrentes, esse é o aspeto fundamental. Um presidente não é um treinador, tem é de saber escolher essas pessoas. Acredito que o que é fundamental é saber-se gerir uma organização de milhares de pessoas, lidar com problemas de vária ordem. Escolher as pessoas certas com coesão. Nós já tivemos equipas de futebol fantásticas, treinadores extraordinários, equivalentes ou superiores aos rivais, e não ganhámos nada. O problema está na liderança do clube. É um clube dividido. Tivemos um treinador com quem o Dr. Varandas trabalhou e não ganhou o campeonato, mas ganhou vários no Benfica. Por isso o problema não está aí.





Que clube vão encontrar?



Varandas



Um clube que não vence há 16 anos. Precisamos de um presidente que saiba o que é o futebol e que crie as condições para o Sporitng vencer. Não é especificamente para o Dr. Ricciardi, digo para todos os candidatos. Eu sou o candidato com mais conhecimento de futebol, há 11 anos que sou profissional de futebol. Sei qual o papel e onde pôr as peças no caminho certo. São 4 mil dias.





Ricciardi



"Vou encontrar uma grande instituição, mas uma situação complicada porque não ganha há bastantes anos o campeonato de futebol, e os acontecimentos dos últimos meses complicaram bastante. Principal dano? Foram vários. Uma das páginas mais negras da nossa história foi o 15 de maio em Alcochete. Com todas as consequências financeiras, económicas. As rescisões que não gostamos mas que se deram. Houve uma tentativa de presidencialismo excessivo.



- Frederico Varandas e José Maria Ricciardi encontram-se esta quarta-feira num debate na TVI 24, a partir das 21h30, com vista às eleições de 8 de setembro para a presidência do Sporting. Acompanhe todos os pormenores em direto, no Record.

Depende muito do estilo de cada treinador. Um exemplo: um treinador como Leonardo Jardim, precisava de falar com ele pelo telefone a cada 3 meses, outros é preciso uma presença diferente. Pinto da Costa? Percebe de futebol e cresceu dentro da casa das máquinas, secção do hóquei, depois futebol e depois presidente. Essa casa das máquinas, não há uma forma A B ou C. Os jogadores e treinadores não são todos iguais. O estilo de liderança do presidente é adaptado às pessoas. Mas o presidente não diz quem joga na esquerda ou na direita, tem de garantir que os jogadores dão o máximo. Não tem de ser o treinador, são os capitães. Há pessoas que têm características para ser bom capitão. Eu sou capitão do exército. A liderança ensina-se.Varandas conhece tão bem os jogadores que depois de ter anunciado a candidatura, houve 9 jogadores que rescindiram com justa causa. O Dr. Varandas continua a confundir os cargos de presidente e treinador. O presidente tem de escolher uma estrutura que tenha coesão, gente que perceba dos assuntos. Um presidente de uma grande empresa não tem de saber detalhes dos computadores da empresa. Não é por ter estado no balneário que lhe dá esta suposta vantagem em relação a outras pessoas que não estiveram no balneário. Até é desvantagem, porque o resultado foi uma desgraça, 9 rescisões. Se uma pessoa se diz ter grande influência nos jogadores, mas qual influência? 9 rescindiram com justa causa depois de ter anunciado a candidatura. Se tinha essa influência, devia tê-la usada para os jogadores não fazerem o que fizeram. Afinal não tem nenhuma.