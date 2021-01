Conselho de Disciplina abre inquérito aos falsos positivos do Sporting

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) abriu um processo de inquérito aos falsos positivos de Sporar e Nuno Mendes no Sporting. Segundo se pode ler no comunicado do CD, o objetivo é apurar sobre a "alegada violação de dever de isolamento relativo à doença Covid-19, por parte de jogadores, na sequência de participação disciplinar apresentada por sociedade desportiva."