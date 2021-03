Conselho de Disciplina arquiva participação contra o Sporting B por causa de Gonzalo Plata

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) arquivou as participações de Estrela Amadora e Oriental Dragon contra o Sporting por causa da utilização de Gonzalo Plata na equipa B dos leões. Os dois clubes que miltam no Campeonato de Portugal apontaram a uma utilização irregular do equatoriano num jogo desta competição diante do Oriental Dragon, a 20 de março, atendendo à norma que diz que "no Campeonato de Portugal um jogador que tenha participado num jogo da equipa principal poderá ser utilizado, pela equipa B, exclusivamente na 1ª Fase da Prova com exceção das últimas 3 jornadas dessa fase."





O CD lembra, no entanto, que "a prática do ilícito disciplinar (...) pressupõe a utilização indevida de jogador em uma das três últimas jornadas – as três jornadas que sejam as últimas tal como formalmente agendadas mas também as três últimas jornadas materialmente disputadas"."No caso agora participado, embora materialmente esteja em causa um dos três últimos jogos por ser relativo a uma das três jornadas que ainda estão por disputar, facto é que, formalmente, não consubstancia uma das três últimas jornadas tal como inicialmente calendarizadas, por dizer respeito a um adiamento de jogo integrado na jornada 14 do Campeonato de Portugal", acrescenta o CD.Aquele órgão da FPF lembra a influência da Covid-19, que "impôs o adiamento de jogos" nesta temporada, para justificar a sua decisão: "À luz de uma interpretação que atende ao sentido material da norma mas também ao seu teor literal, entende este CD que não está preenchido o ilícito nem quando faltam mais de três jogos para o final do campeonato nem quando, faltando menos jogos, está em causa uma jornada anterior que foi adiada por força do contexto pandémico."A queixa de Estrela e Oriental Dragon surgiu depois de o Conselho de Disciplina não ter dado razão ao Pedras Rubras, que alegava que o Marítimo B havia utilizado de forma indevida três jogadores no recente duelo no Campeonato de Portugal."Pese embora o jogo realizado entre FC Pedras Rubras e SC Marítimo B diga respeito à jornada 20 da Série C do Campeonato de Portugal, facto é que ao SC Marítimo B ainda subsiste a realização de três jogos, relativos a três jornadas da 1ª fase do Campeonato de Portugal. Estão ainda por disputar os jogos referentes à jornada 12, jornada 17 e jornada 22. Deste modo, atendendo a que ao SC Marítimo B ficam ainda por disputar três jornadas, não pode o referido encontro da 20ª jornada enquadrar-se como uma das últimas três jornadas da 1ª fase da Série C do Campeonato de Portugal", considerou o CD, no acórdão a queteve acesso.