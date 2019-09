Conselho de Disciplina chumba recurso do Sporting por Bruno Fernandes

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol julgou improcedente o recurso apresentado pelo Sporting referente à expulsão de Bruno Fernandes no Bessa. Sendo assim o capitão da equipa leonina vai mesmo falhar o jogo com o Famalicão, marcado para segunda-feira.





Além de 1 jogo de suspensão, o médio ainda foi multado em 153 euros. Os dirigentes leoninos não esconderam a revolta perante o trabalho do árbitro Jorge Sousa. Logo no final do encontro, o ‘team manager’, Beto, reclamou da quantidade de faltas sofridas pelo capitão leonino que não foram assinaladas. No total, os leões queixam-se de 11 infrações . Apenas cinco foram sancionadas.