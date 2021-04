Conselho de Disciplina confirma: João Palhinha viu 6.º amarelo da época diante do Famalicão

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou que o amarelo visto por João Palhinha no Sporting-Famalicão foi o sexto da temporada, o que significa que o médio estará apto para o próximo jogo dos leões, em Faro, como Record já tinha dado conta.





Com efeito, logo após ser admoestado na última partida, surgiu a dúvida sobre se este seria a 5.ª ou a 6.ª cartolina do médio nesta Liga NOS.Puxando a cassete atrás, após o cartão que viu contra o Boavista, o 5.º na contabilidade na Liga, o CD puniu-o com um jogo de castigo, mas a pena foi suspensa em virtude da providência cautelar apresentada por Palhinha no Tribunal Central Administrativo do Sul. Mais tarde, a 16 de março, o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) também decidiu a favor do jogador do Sporting, mas esclareceu que o cartão mantém-se e apenas o castigo foi anulado. Por esse motivo, a tese da maioria dos juristas ouvidos então porapontava precisamente na teoria de que a próxima admoestação seria a sexta na competição, como hoje se confirmou. Ainda assim, recorde-se que a FPF vai recorrer da decisão do TAD para o Tribunal Central Administrativo do Sul.