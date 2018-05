O Conselho de Disciplina (CD) da FPF manteve o castigo de seis dias a Bruno de Carvalho por declarações no seu Facebook visando António Salvador, presidente do Sp. Braga.Inicialmente, o CD havia aceitado o recurso com efeito suspensivo interposto pelo presidente do Sporting, que lhe permitiu estar no banco no dérbi com o Benfica, da penúltima jornada da Liga NOS, mas rejeitou agora o recurso em si. No entanto, a sanção continua suspensa devido à decisão do Tribunal Central Administrativo do Sul , que havia dado provimento à providência cautelar interposta por Bruno de Carvalho - curiosamente, no mesmo dia (4 de maio) em que CD suspendeu o castigo que havia aplicado e que esta quarta-feira rejeitou...