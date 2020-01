Conselho de Disciplina retira um jogo de castigo a Mathieu

Já há decisão sobre os recursos a apresentados pelo Sporting. O Conselho de Disciplina manteve o jogo de suspensão a Bolasie e reduziu a sanção de Mathieu de 2 para 1. No caso do central foi tido em atenção o facto de ter manifestado arrependimento traduzido no pedido de desculpas que fez no balneário do Sp. Braga.





Os jogos da Taça da Liga realizaram-se terça e quarta-feira. O mapa de castigos foi divulgado logo na quinta-feira (16h43) por forma a dar tempo aos clubes para decidirem sobre eventuais recursos.O Sporting viria a apresentar recurso sexta-feira às 20h03, pedindo para que os árbitros do encontro e os jogadores envolvidos fossem ouvidos.Os juizes foram ouvidos, não havendo tempo para fazer o mesmo com os jogadores devido à final da Taça da Liga, que se realizou sábado entre o Sp. Braga e o FC Porto.Sábado, às 13h44, foi enviado para o Sporting o resultado da inquirição aos árbitros para que o clube leonino pudesse apresentar o contraditório.