O facto de Marta Soares não ter apresentado renúncia ao cargo de presidente da MAG está a gerar perplexidade no seio do Conselho Diretivo, já que o próprio disse que se havia demitido, em entrevista à CMTV, a 18 de maio."Não fui só eu que me demiti. Foi toda mesa, o Conselho Fiscal [e Disciplinar], membros da direção. Estão a demitir-se a toda a hora e instante membros do Conselho Leonino", declarou Marta Soares, na circunstância. Fonte do Sporting acredita que o comendador terá ocultado que não se demitira durante mais de uma semana... até perceber que não teria as assinaturas dos sócios para marcar a AG de destituição e ser ele, afinal, a convocar a reunião magna.