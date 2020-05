Contas do Sporting apresentadas até final do mês

O Sporting deve apresentar até ao final deste mês as suas contas, relativas ao 3º trimestre de 2019/20, no qual já será possível perceber qual o impacto que a pandemia da Covid-19 teve sobre as finanças do clube. No relatório, que incidirá sobre os passados meses de janeiro, fevereiro e março, além do acumulado anterior desde 1 de julho, já deverá também constar a transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United, oficializada no passado mercado de inverno, por 55 milhões de euros, mais 25 milhões de euros por objetivos.

No final do 1º semestre (31 de dezembro), a SAD registou um resultado positivo de 2,8 milhões de euros, com um volume de negócios de 91,5 M€. De realçar, nesse período, as vendas de Raphinha e Thierry Correia e o acordo por Podence.