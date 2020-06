Contas intercalares não auditadas

Por não ser obrigatório na prestação de contas intercalares, a Sporting SAD optou por não submeter “ as demonstrações financeiras trimestrais ao exame do auditor.” Essa radiografia será efetuada no final do exercício, que fecha a 30 de junho. Nos últimos anos, as contas trimestrais do Sporting só foram auditadas a pedido expresso dos parceiros bancários. Os resultados apresentados pela SAD leonina a 31 de março são os melhores em 9 meses desde 2016/17, no mandato de Bruno de Carvalho. Então, fruto das vendas de João Mário e Slimani, os lucros ascenderam a 35 milhões de euros.