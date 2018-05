Marcelo falou num "orgulho e responsabilidade enormes" após assinar pelo Sporting até 2021 - com mais uma época de opção. O ex-central do Rio Ave, oficializado esta quarta-feira como jogador dos leões, sublinhou que vem para agarrar o lugar com "unhas e dentes".





A sua vasta experiência em Portugal funciona como um ponto a favor. "São muitos anos aqui na Primeira Liga, tenho experiência e conheço bem o campeonato. Venho para ajudar o Sporting a conquistar os seus objetivos e ser campeão", referiu, lembrando que é importante que toda a equipa seja "compacta": "isso ajuda a estar mais perto de ganhar, não são só os centrais, começa na frente. Tenho bom posicionamento e sou agressivo."



Marcelo confessou que recebeu alguns conselhos de colegas que atuaram no Sporting, como Francisco Geraldes, Gelson Dala e Rúben Ribeiro. "Disseram-me que ia para um grande clube", relatou, deixando um apelo: "quero deixar um forte abraço à nação sportinguista, que nos apoiem toda a época e que possamos ser campeões."

"É um orgulho enorme, uma responsabilidade enorme representar um grande clube de Portugal. Chego feliz para ajudar e contem com o Marcelo para tudo. É o grande salto da minha vida, tenho consciência de que venho para ajudar e para agarrar com unhas e dentes por tudo o que apostraram em mim", começou por dizer o brasileiro, de 28 anos, à Sporting TV.