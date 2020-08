Contestação à chegada

Cerca de duas dezenas de adeptos afetos à claque Juventude Leonina concentraram-se junto à entrada do Estádio Algarve, munidos de bandeiras e tarjas de contestação que visavam não apenas o presidente Frederico Varandas, mas também o diretor desportivo Hugo Viana e o administrador Francisco Salgado Zenha. O protesto decorreu sem problemas, até porque no local se encontrava um dispositivo policial (GNR) significativo. Após a passagem do autocarro (19h10), os adeptos dispersaram de forma ordeira.