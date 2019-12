Contestação só após o apito

Tal como já se havia verificado com o Moreirense, ontem as claques do Sporting apenas entoaram cânticos de apoio à equipa durante o jogo, pelo que a contestação à direção presidida por Frederico Varandas foi praticamente nula. A única exceção surgiu já após o apito final de Manuel Mota, quando foram dirigidos alguns insultos ao presidente, que viu o jogo desde a tribuna.





Aliás, a Juve Leo fez questão de enaltecer a exibição dos leões. "A nossa equipa presenteou-nos com uma boa exibição e uma excelente vitória. É só isto que queremos, que honrem e dignifiquem a mais bela das camisolas (...) Isto é o Sporting", escreveram, nas redes sociais.