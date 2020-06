«Continuo focado»: Doumbia motivado por Bolasie a lutar por um lugar no Sporting

Doumbia vai à luta por um lugar nas opções de Rúben Amorim. “Voltar ao trabalho, continuo focado”, assegurou, nas redes sociais. Entre as reações, o ex-leão Bolasie encorajou o costa-marfinense. “Doumbi, amo-te”, escreveu o extremo, recebendo o ‘troco’ do médio: “Também te amo meu irmão.”





Tiago Tomás comemora hoje o 18º aniversário e deverá ser alvo de ‘calduços’, em especial de... Eduardo Quaresma. Isto tendo em conta a provocação do avançado ao central, que ontem partilhou no Instagram um vídeo a rematar uma bola. “ Fica-te pelas cuecas que remates não é contigo”, brincou Tomás.



Sul-americanos alegres no treino

O colombiano Borja e os brasileiros Wendel, Mattheus Oliveira e Eduardo deram ontem conta da boa-disposição no treino na Academia. Numa fotografia em que o quarteto se encaminha para o relvado, Eduardo atirou “Chama na resenha”. Já Wendel lembrou Luiz Phellype. “Falta você papai”, escreveu o médio.