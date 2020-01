Convite a Vieira cumpre os regulamentos

Os oito convites enviados pelo conselho diretivo do Sporting, presidido por Frederico Varandas, à direção do Benfica, liderada por Luís Filipe Vieira, e que inclui naturalmente o presidente encarnado, são institucionais, estão previstos nos regulamentos e são endereçados a todos os órgãos diretivos dos clubes que visitam Alvalade.





A possibilidade de Varandas e Vieira estarem juntos na tribuna presidencial apenas merece destaque noticioso por causa de alguns episódios de maior tensão registados nos últimos meses e devido à total ausência de relações institucionais entre os dois clubes da Segunda Circular nos três anos que antecederam a chegada à presidência do atual líder dos leões.Recorde-se que, com Frederico Varandas, o Sporting tem mantido boas relações institucionais com todos os clubes, exceção feita ao V. Setúbal, que, na sequência dos incidentes no camarote presidencial do Bonfim, ocorridos no passado fim de semana, decidiu colocar um ponto final nas mesmas.