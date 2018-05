Trinta e oito encapuzados das claques do Sporting, dos quais 29 entraram nos balneários para agredir os jogadores, invadiram a academia de Alcochete às 17h09 de terça-feira e fugiram às 17h19. Mas, segundo avança o Correio da Manhã este domingo, a GNR só conseguiu ter as imagens de videovigilância dos agressores às 05h00 de quarta-feira, uma vez que sistema de videovigilância do Sporting ficou inoperacional e só foi possível aceder a esses fotogramas após a intervenção de uma equipa especializada da GNR.Sérgio A. Vitorino/Diana Ramos/Correio da Manhã