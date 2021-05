'Correio da Manhã' avança que Sporting provocou perdas de 29 milhões ao Novo Banco

O Correio da Manhã avança na edição deste domingo que o Grupo Sporting causou perdas ao Novo Banco (NB) de 29,1 milhões de euros. O rombo financeiro resultou de imparidades registadas pelo NB, em 2014 e 2015, nas chamadas operações de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC): estes instrumentos financeiros foram emitidos no âmbito de reestruturações de créditos concedidos ao Grupo Sporting e o dinheiro foi usado para reembolsar dívida que os leões tinham no BES e no NB.