Correio da Manhã conta que Bruno de Carvalho atraiu Jorge Jesus para emboscada

A edição desta quarta-feira dorelata que Bruno de Carvalho atraiu Jorge Jesus para uma emboscada. O então presidente do Sporting despediu o técnico na segunda-feira, depois da derrota com o Marítimo, mas avisou-o que queria que estivesse no próximo treino, que Bruno de Carvalho antecipou (estava previsto para as 10 horas de quarta-feira) para as 17 horas de terça, a hora a que os elementos da Juve Leo entraram na Academia e agrediram jogadores e equipa técnica. Bruno terá alterado também a hora também do treino da equipa feminina, previsto para a tarde do ataque.