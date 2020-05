Covid-19 limita funeral de Hanuch

Depois de ter celebrado o título de 1999/00 com milhares de sportinguistas, apenas os familiares mais próximos poderão dizer o último adeus a Mauricio Hanuch. Isto porque a pandemia do coronavírus ainda obriga a fortes limitações na Argentina e condiciona o funeral do ex-extremo dos leões, natural de Ciudad Evita, em Buenos Aires, que terá lugar de forma privada.

Cumpriu a formação no Platense e ainda passou pelo Independiente antes de se transferir para o Sporting, em 1999/00, após ter estado perto de assinar pelo Benfica. Pelos leões viria a sagrar-se campeão na época de estreia, após participar em 15 jogos. Acabaria por ser emprestado ao Estudiantes e ainda voltou a Portugal para jogar pelo Santa Clara, em 2001/02. Até ao final da carreira jogou por Badajoz, Olimpo, Talleres, Rio Branco, Belgrano, Nueva Chicago, Dínamo Tirana e, de novo, o Platense.