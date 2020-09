Covid-19 no Sporting: Eduardo Quaresma também teve alta e foi direto para o jogo

O surto de Covid-19 no Sporting parece mesmo definitivamente controlado e, aos poucos, os jogadores infetados começam a ser reintegrados. Nuno Santos foi o primeiro, como Emanuel Ferro confirmou na véspera do jogo, e ontem foi a vez de Eduardo Quaresma, que seguiu direto para o estágio da equipa leonina, depois de receber alta de manhã por parte de delegado de saúde. O jovem defesa-central dos leões entrou mesmo nas opções e foi para o banco de suplentes no jogo da Capital do Móvel.

É provável que até quarta-feira mais jogadores que testaram positivo à Covid-19 sejam reintegrados. Pote, Borja, Luís Maximiano, Gonçalo Inácio, Renan e Rodrigo Fernandes são os jogadores que se encontram nestas condições.

Em condição semelhante está Rúben Amorim, que falhou o primeiro jogo oficial da Liga, mas também pode receber alta a curto prazo.