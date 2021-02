Covid adia Sporting B-Olímpico do Montijo

O Sporting B-Olímpico do Montijo, relativo à 16ª jornada do Campeonato de Portugal série G, vai ser adiado. A partida estava agendada para domingo, dia 14 de fevereiro, mas um surto de covid detetado no clube montijense vai obrigar a uma nova calendarização.





Recorde-se que está é a terceira jornada consecutiva que o conjunto leonino falha devido a este motivo. O jogo com a Belenenses SAD B, relativo à 15ª ronda, será disputado no dia 17 de março, e a receção ao Oriental Dragon FC, da 14ª jornada, só se realizará no dia 24 de fevereiro. Desta forma, a formação orientada por Filipe Çelikkaya não compete desde o dia 24 de janeiro, quando se deslocou aos Açores para defrontar o Praiense (0-0).