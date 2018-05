Continuar a ler

O BMW usado na fuga dos cabecilhas que levaram a cabo o ataque à Academia de Alcochete, na terça-feira, está à venda num stand. Nuno Torres, dono do stand Torres Car, era o condutor do veículo e, como é visível no seu perfil nas redes sociais, era, pelo menos, conhecido de Bruno de Carvalho.Guilherme Oliveira, advogado de um dos 23 detidos na sequência da invasão à Academia do Sporting na terça-feira, afirmou esta sexta-feira que nenhum dos suspeitos, que acederam a falar em tribunal, "assumiu o que está nos autos" do processo, afirmando que o seu cliente, ouvido ontem, apenas se deslocou a Alcochete para pedir a vitória no jogo da final da Taça de Portugal.Depois do selvagem ataque de que foram alvo na terça-feira de tarde, os jogadores sportinguistas abandonaram por completo a Academia de Alcochete e, após ordem direta de Jorge Jesus, abrigaram-se no apoio das respetivas famílias, bem longe de Lisboa. Porém, e apesar da distância, todos os jogadores estão unidos, em contacto permanente um com os outros e... com os olhos postos na final.



O presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, Jaime Marta Soares, disse esta sexta-feira à Lusa que Bruno de Carvalho "é cada vez mais um homem só", que age como se fosse dono do clube lisboeta. A direção do Sporting está 'presa' por um elemento ou por dois. A questão prende-se com a interpretação dos estatutos.



O Sporting perdeu esta sexta-feira mais um patrocinador. "O Grupo Inforphone, atual parceiro oficial tecnológico (Official Office Equipment Partner) do Sporting Clube de Portugal com ligação até 2019, fazendo-se representar publicamente através da sua "brand" Inphtech vem, por este meio, informar que o Grupo irá desencadear os mecanismos legais para a desvinculação do contrato assinado entre as partes, nomeadamente por a marca Sporting estar a prejudicar o bom nome e imagem da nossa marca", pode ler-se no comunicado do Grupo Inforphone divulgado esta sexta-feira.A CMTV divulgou esta sexta-feira imagens que mostram os cabecilhas do ataque, na passada terça-feira, à Academia do Sporting a sair das instalações num BMW de cor azul. Os ataques que na última terça-feira foram levados a cabo na Academia do Sporting, em Alcochete, terão sido planeados na Madeira, logo depois do jogo com o Marítimo. A informação é avançada pelo Diário de Notícias da Madeira, na edição desta sexta-feira.Bruno Mascarenhas, vogal da direção do Sporting, presidida por Bruno de Carvalho, pediu a demissão na manhã desta sexta-feira, apurou Record. Mascarenhas costumava representar os leões em assuntos da Liga. O 'Expresso' avança esta sexta-feira que os inspetores da Polícia Judiciária que efetuaram buscas em Alvalade encontraram 60 mil euros guardados no cofre do gabinete de trabalho de André Geraldes, diretor geral de futebol do Sporting, um dos suspeitos do caso Cashball que investiga alegado esquema de corrupção no Sporting. O Grupovarius, que apoia o judo do Sporting, anunciou que quer desvincular-se do clube de Alvalade. Num comunicado divulgado na internet a empresa considera que "a comissão executiva do Sporting Clube de Portugal deveria ter-se demitido" e, como isso não aconteceu, "não existem condições para continuar ligados a uma imagem de violência, escândalos e incongruências".