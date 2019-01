Cristián Borja oficializado hoje

Tal como Tiago Ilori, Cristián Borja deve ser hoje oficializado como reforço do Sporting. O ex-jogador do Toluca encontra-se em Lisboa desde sábado, com o seu agente Juan Pablo Pachon, e nos derradeiros dias acertou os detalhes do vínculo contratual que o vai ligar aos leões para as próximas quatro temporadas e meia. Borja, que vai lutar por um lugar no lado esquerdo do sector mais recuado com Jefferson e Acuña, custou 3,1 milhões por 80 por cento do passe, e a SAD vai começar a pagar o colombiano, de 25 anos, a partir de maio. Esta decisão dos verdes e brancos tem por objetivo garantir um maior desafogo na tesouraria. A venda de Acuña pode acabar por ser decisiva.