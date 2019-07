Cristianinho seguiu as pisadas do pai Cristiano Ronaldo e jogou pelo Sporting

O filho mais velho de Cristiano Ronaldo já mostrou ter no seu ADN muito do talento do pai e, para além da qualidade, também lhe segue as pisadas ao nível dos... clubes. Isto porque Cristianinho, de 9 anos, vestiu este sábado a camisola do Sporting, o clube que lançou CR7 para a ribalta do futebol mundial.Uma ocasião tão especial foi, naturalmente, captada nas redes sociais dos leões. Através do Instagram, os verdes e brancos publicaram um curto vídeo de Cristianinho a exibir os seus dotes num dos campos anexos ao Pavilhão João Rocha, ao qual acrescentaram uma fotografia do pupilo de Ronaldo trajado a rigor."Fila para ver o Cristianinho jogar. Fila para adquirir a Gamebox 2019/2020. Hoje foi 2 em 1 para os Sportinguistas, junto ao Pavilhão João Rocha!", escreveram os leões.Na época passada, Cristianinho deu nas vistas ao serviço dos sub-9 da Juventus, precisamente o clube onde joga o pai, mas no futuro quem sabe poderá seguir as pisadas do pai e rumar a Alvalade. De facto, tal pai... tal filho.