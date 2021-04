Cristiano Palamarchuk assina contrato de formação com o Sporting

Cristiano Palamarchuck, de 14 anos, assinou contrato de formação com o Sporting. O defesa-centraldo plantel de sub-14 dos leões, em declarações aos meios de comunicação do clube, revelou a felicidade do momento.





"É um grande orgulho assinar e representar este clube. É uma oportunidade única, quero aproveitá-la ao máximo e agradecer a todos os que me ajudaram a chegar até aqui", comentou, após assinar o contrato, o defesa luso-ucrâniano.Fã de Coates, capitão dos seniores, Palamarchuk fez uma auto-avaliação para se dar a conhecer aos adeptos leoninos: "Defino-me como um defesa-central forte e que gosta de jogar simples. Sou um jogador que luta muito pelo coletivo e vou esforçar-me por chegar à equipa principal."Por último, o jovem central contou como viveu os primeiros dias na Academia. "Fui muito bem recebido, tenho aprendido muito e tem sido uma experiência muito boa... Sempre olhei para o Sporting como um clube com muita qualidade e onde muitos jogadores da formação conseguem chegar a profissionais", rematou.