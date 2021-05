Cristiano Ronaldo a apoiar o Sporting desde Itália: «Vaaamoossss»

Mesmo em Itália, Cristiano Ronaldo mantém-se atento ao Sporting-Boavista. O internacional português, que mantém vivo o sonho dos sportinguistas em ver uma das maiores pérolas da sua Academia ainda regressar ao clube, deixou esta terça-feira uma curta mensagem de incentivo aos jogadores do Sporting antes do embate em casa com o Boavista.

"Vaaamoossss", escreveu o avançado da Juventus, momentos antes do arranque do encontro (agendado para as 20h30) que pode dar o título ao Sporting 19 anos depois.