Cristiano Ronaldo quer acabar a carreira no Sporting: as reações à notícia de Record

Record avançou na edição desta terça-feira que Cristiano Ronaldo quer terminar a carreira como futebolista no Sporting, notícia que está a fazer eco no Mundo do futebol e não só.





Começando por Itália, país onde o capitão da Seleção Nacional ainda reside, o Tuttomercato replica a notícia do nosso jornal, mas frisa o facto de haver duas janelas para o regresso: no final do contrato em 2022 ou em 2024, depois de 'atacar' outro grande campeonato europeu. Ainda por terras transalpinas, os portais Calciomercato e CalcioNews24 também fizeram menção a este tema.No país vizinho, os principais periódicos também publicaram esta notícia nas plataformas online com a MARCA a relembrar o interesse do Real Madrid num eventual regresso de CR7, enquanto o AS aproveita para recordar como o português convenceu Sir Alex Ferguson durante um amigável.Por sua vez, em França, a RMC Sport destaca que é "é muito pouco porvável que o Sporting tente já neste verão".Sendo o tema sobre Cristiano Ronaldo, esta notícia espalhou-se um pouco por todo o Mundo, com a imprensa de países como a Turquia, a Polónia ou Ucrânia a darem bastante destaque.