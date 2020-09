Crotone oficializa Eduardo por empréstimo do Sporting

Eduardo foi oficializado esta quinta-feira como reforço do Crotone, chegando aos italianos por empréstimo do Sporting, numa cedência válida até ao final da temporada, com opção de compra por 9 milhões de euros, segundo avança a imprensa transalpina.





Sem espaço no plantel de Rúben Amorim, o médio de 25 anos avança para a primeira experiência no futebol internacional europeu, onde vai representar o emblema que subiu esta temporada à Serie A.