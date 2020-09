Da dívida ao Benfica aos 7 milhões pagos em rescisões: o que dizem as contas do Sporting

Recorde. Já se sabia desde março mas fica o registo histórico: em 2019/20 a SAD fez 106,946 milhões de euros em transações com jogadores, "o que é um recorde absoluto" para a sociedade.





As rescisões de contrato custaram 7,1 milhões de euros mas permitiram uma "poupança líquida" de 35 milhões. O valor do plantel baixou "19 milhões de euros".O médio transferido para o Manchester United rendeu 55 milhões fixos mas, à data de 30 de junho, "já tinha sido cumprido um dos objetivos variáveis" do acordo, "pelo que a Sporting SAD garantiu 3 milhões de euros adicionais". Ou seja, a receita ascende já a 58 M€. Os gastos associados à venda foram de 6,557 milhões.. O WBA exerceu a opção por Matheus Pereira e o Sporting encaixou 9,132 milhões de euros. A transferência implicou gastos de 913 mil euros relativos ao pagamento de uma comissão.O Sporting não registou nas contas de 2019/20 os 16,5 milhões de euros de indemnização que o TAD condenou o avançado a pagar. A defesa do jogador interpôs recurso e fez uma reclamação junto do Tribunal Constitucional.O antigo administrador da SAD recebeu perto de 20 mil euros brutos em maio, valor "respeitante a férias, subsídio de férias, subsídio de Natal e respetivos valores proporcionais".O Benfica surge na lista de fornecedores do Sporting na rubrica "aquisição de jogadores e treinadores". A 30 de junho a SAD das águias tinha 33 mil euros a receber dos leões relativos ao mecanismo de solidariedade.. À margem do relatório e contas de 2019/20, mas relacionado com a atividade da SAD, uma auditoria ao BES/Novo Banco revelou prejuízos de 186 milhões de euros com a aquisição de VMOC: 24 milhões foram comprados ao Sporting em 2014.