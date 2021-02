«Dá mesmo gosto ver o Sporting»: a reação ao triunfo frente ao Portimonenee

O Sporting venceu o Portimonense por 2-0, somando 54 pontos na Liga NOS. Foi a 8.ª vitória consecutiva dos leões. Record ouviu conhecidos adeptos do clube leonino a este propósito.



Vítor Melícias, padre





“Assim, sim. Dá mesmo gosto ver o Sporting. Tão jovem. Tão bem orientado. Com rigor e honestidade. O verde continua a ser a cor da nossa esperança. Entenda-se para a conquista do campeonato. Humildade e confiança fazem a nossa estrelinha”, disse.

“Boa partida de futebol. O Sporting continua a produzir um jogo excelente. O Portimonense foi um bom adversário, bateu-se bem e a vitória do Sporting assenta na competência. Confiança em todos os jogos, para manter esta toada até final”, salientou.



Luís Martins, treinador

“A partida fica marcada pelo que aconteceu do minuto 27 ao 34. Os dois golos do Sporting, o falhanço do Beto e o golo anulado ao Portimonense. Terreno pesado que dificultou o espetáculo. Resultado justo, pois foram muito fortes na finalização”, frisou.