Da pizza suspeita à chamada anónima: Os detalhes do interrogatório a André Geraldes

A SIC Notícias revela esta segunda-feira detalhes das declarações prestadas por André Geraldes no âmbito da investigação ao ataque à Academia de Alcochete, feitas a 12 de de novembro, destacando dois momentos nos quais o antigo team manager do Sporting diz ter-se sentido intimidado por Bruno de Carvalho.O primeiro sucede a 8 de outubro, pelas 21:30, quando em sua casa alguém vai entregar uma pizza sem que Geraldes a tenha pedido. De imediato terá questionado por que razão tinha recebido aquela encomenda, algo que o estafeta justificou dizendo que vinha da parte de Bruno de Carvalho. A indicação estaria mesmo na nota da encomenda, que foi feita de forma anónima: "Entregar a pizza ao André e informar que vem da parte do Bruno de Carvalho".Depois, na mesma altura, Geraldes revela ter recebido uma chamada anónima em tom ameaçador. "Vê lá o que fazes e por que caminhos andas", terá ouvido nessa mesma chamada.No mesmo interrogatório, Geraldes revela que notou alterações no comportamento de Bruno de Carvalho, falando numa pessoa que se tornou "mais agressiva, rude e desequilibrada". Em relação ao ataque a Alcochete, o atual CEO do Farense garantiu nada ter a ver com o sucedido a 15 de maio.